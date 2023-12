Tatiana Pinto: «Um erro de arbitragem tirou-nos a Liga A»

À semelhança de Francisco Neto, também Tatiana Pinto se mostrou desiludida pela derrota () de Portugal diante da França e pela consequente despromoção na Liga das Nações feminina."Super frustrada depois do jogo de hoje, contra uma das melhores seleções do mundo, olhos nos olhos. A criar as melhores oportunidades do jogo. Sempre por cima. Uma França muito insegura. Infelizmente, um erro da arbitragem tirou-nos a Liga A. A Liga das Nações tem de ter VAR. Não era fora de jogo e tenho a certeza de que esse golo ditaria outro resultado. Muito triste, mas voltaremos, com certeza, mais fortes. Quando falamos de igualdade é precisamente neste tipo de coisas. Mais uma vez, o feminino acaba sempre por ser prejudicado. O VAR tem de ser implementado nas grandes competições, assim como no masculino é. Para nós, tem de ser o mesmo e é por isso que temos de continuar a lutar, infelizmente", disse a médio de 29 anos, que recebeu a placa alusiva à 100.ª internacionalização, acrescentando:"Foi uma Liga das Nações com alguns altos e baixos. Não estivemos no nosso melhor em alguns jogos e assumimos. Hoje, demos uma excelente resposta ao que o jogo pedia, mas temos de pegar no que correu bem, corrigir o que não esteve tão bem e arranjar a nossa melhor versão para colocar Portugal no lugar em que merece estar, que é na Liga A."