Pode não marcado, mas Jéssica Silva foi um dos principais destaque na Seleção Nacional feminina que esta quarta-feira caiu perante a Holanda . Bastante ativa, foi uma das dinamizadoras no melhor período ante as holandesas e, após o encontro, assumiu que nesse momento houve a real crença de que era possível travar a 4.ª equipa do ranking FIFA."Tivemos as nossas oportunidades, acreditámos que podíamos vencer. Temos de reconhecer que jogámos contra uma das melhores equipas do mundo. Temos de sair deste jogo orgulhosas", frisou.Já Carole Costa, também ela grande figura, com um golo, uma assistência e várias ações defensivas de grande valia, destacou a forma como a Seleção atuou neste torneio de topo. "Mostra que conseguimos ser competitivas, num palco que é enorme. Temos uma última oportunidade e continuamos a depender só de nós, agora contra a Suécia. É isso que vamos tentar fazer, ganhar o jogo para continuar na prova."Tatiana Pinto, também ela titular, assumiu que a diferença na altura fez-se notar. "Não senti desconcentração nenhuma das minhas colegas, senti realmente que elas são mais altas do que nós, é o que é. Mas nós temos de tentar dar a volta e arranjar uma solução para isso. Com toda a certeza contra a Suécia vamos estar melhor e não vamos sofrer golos de bolas paradas."Por Vanessa Marques, que entrou aos 86', para o lugar de Tatiana, enalteceu a maior reputução que Portugal vai ganhando com estas atuações. "Temos ganho cada vez mais respeito, temos feito um trabalho fabuloso. Fizemos um excelente jogo e estamos todas de parabéns, tristes pelo resultado porque queríamos mais. Vamos para o último jogo com tudo, com a ambição de conseguir uma vitória."Quanto a esse último jogo, no domingo, será perante a Suécia, num encontro no qual um triunfo permitirá o apuramento para os quartos-de-final. O sonho segue vivo...