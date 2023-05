Troféu faz sonhar Portugal

A menos de dois meses para o arranque do 9º Campeonato do Mundo de futebol feminino, Portugal recebeu a ‘visita’ do troféu que a FIFA vai entregar à seleção vencedora. Pela primeira vez, o organismo organizou uma ‘tour’ da taça pelos 32 países que estarão em prova, de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia, que serão as duas últimas paragens do périplo iniciado em fevereiro, no Japão.

A tribuna presidencial do Estádio Nacional foi o palco escolhido para exibir, em solo português, o ‘caneco’ que todas as 32 seleções sonham poder erguer, incluindo a equipa das quinas, que fará a estreia absoluta na prova. No papel de anfitrião, Fernando Gomes disse sentir-se "orgulhoso e feliz" por receber o evento, que reuniu personalidades ligadas ao futebol, masculino e feminino, vários diplomatas de países que estarão em prova e também altos quadros da FIFA, organismo ao qual o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) dirigiu um "obrigado por permitir este momento tão especial", estendendo esse agradecimento à embaixadora da Austrália em Portugal, Indrawati McCormick.

"É a primeira vez que Portugal vai disputar a prova e é um grande feito para todos nós, depois do investimento que temos realizado no futebol feminino. Também significa muito face à intenção de melhorarmos cada vez mais", acrescentou o líder da FPF. Já a secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, vincou o "privilégio" de estar em Portugal e lembrou que este Mundial tem contornos inéditos a vários níveis.

"É a primeira vez que duas confederações diferentes [Ásia e Oceânia] organizam a prova, a primeira vez no hemisfério Sul, a primeira vez com 32 equipas. E é também a primeira vez que o troféu visita todos os continentes", explicou a senegalesa, perspetivando "o mais espetacular e diverso Mundial de sempre". A fechar, Samoura revelou que a FIFA estima "ultrapassar o milhão e meio de adeptos nos estádios" nos 64 jogos da prova. *

Sarai Bareman, diretora da FIFA para o futebol feminino, garantiu que este será "o maior e mais bem sucedido" Mundial de sempre. A antiga internacional pela Nova Zelândia deixou ainda palavras elogiosas e de incentivo à Seleção Nacional: "Só o facto de ter-se qualificado já é um grande feito. É verdade que tem um grupo difícil, com Estados Unidos, Holanda e Vietname, mas vi as meninas jogarem o playoff contra os Camarões e Portugal tem uma excelente equipa."