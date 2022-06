Vanessa Marques destaca evolução do futebol feminino

Depois da estreia em 2017, Vanessa Marques repete a convocatória na lista de eleitas do selecionador Francisco Neto para o Campeonato de Europa, em Inglaterra, entre os dias 6 e 31 de julho. A centrocampista destacou a evolução do futebol feminino desde então.

"Esta presença será o reconhecimento do trabalho que está a ser feito nos clubes, nas seleções e nas associações. Estamos a evoluir de uma forma brutal no nosso país e nós, jogadoras, sentimo-nos felizes e orgulhosas por podermos acompanhar este processo", atirou a jogadora do Sp. Braga, que, no maior palco europeu, espera dar seguimento a esse crescimento: "Temos de retribuir com muito trabalho e fazendo bons jogos. Acredito que vamos ser competentes em Inglaterra. Estamos a trabalhar para isso."