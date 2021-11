Vanessa Marques pede "respeito e compromisso máximo" para embate com Israel

Vanessa Marques está de regresso à Seleção Nacional feminina, depois de ter disputado o último jogo de 'quinas' ao peito há precisamente nove meses. A médio assumiu "uma felicidade tremenda" por estar de volta e admitiu ter reencontrado "o mesmo ambiente familiar"."É tão bom voltar a este espaço de elite! Receberam-me de braços abertos, como fazem sempre. Somos como uma família e sou sempre muito acarinhada, por colegas, equipa técnica e todo o 'staff'. É como se nunca estivesse estado fora da Seleção", revelou em declarações ao site da FPF, antes de descrever uma época atribulada em 2020/21."Aconteceu-me um bocadinho de tudo. Primeiro, foi a Covid-19 que me travou, quando estava no campeonato da Hungria [no Ferencváros]. Depois, foi não poder viajar devido às restrições impostas por alguns países em pandemia. E quando regressei ao Sp. Braga, no início da época, uma lesão ligamentar num joelho também me atrasou", lamentou.A jogadora, de 25 anos, já só tem olhos para o futuro. "Um regresso após lesão, em termos físicos, nunca é fácil, mas estou a recuperar a forma, sinto-me bem e quero muito ajudar as minhas colegas na Seleção. Com mais minutos e mais jogos, voltarei ao que era", avisou Vanessa Marques, que já leva três jogos a marcar pelas minhotas, num espaço de quinze dias.No calendário de Portugal, e da centrocampista, aparece em letras grandes o jogo com Israel, marcado para quinta-feira, às 18 horas, em Portimão. "O nosso foco neste momento tem de ser Israel. Pensar na Alemanha antes de ultrapassarmos Israel seria um erro", avisou.Para Vanessa Marques, "é importante que Portugal não menospreze um adversário que vendeu cara a derrota frente à Alemanha". "As alemãs, com a grande qualidade que lhes é reconhecida, só venceram pela margem mínima (1-0) em Telavive. O desempenho de Israel no primeiro jogo com a Alemanha tem de servir de alerta para nós, independemente de termos ganho lá por 4-0", justificou.A médio só admite uma postura da parte da armada lusa no embate de de quinta-feira: "É entrar com tudo e encarar o adversário com respeito e compromisso máximo. Israel tem as suas armas e nós não podemos nem queremos facilitar. Simples quanto isso."Se Vanessa Marques espera ou não jogar, é outra conversa. "Quem decide é o Selecionador Nacional e a opção que ele vai tomar estará sempre certa", frisou Vanessa Marques.Com o regresso ao futebol português, a jogadora do Sp. Braga teve a oportunidade de retomar, também, um curso em Ciências da Comunicação, na Universidade do Minho. Algo que a deixa igualmente motivada. "Pedi o reingresso no ensino superior depois de ter congelado a matrícula para ir para a Hungria. Sinto-me mais realizada por poder completar o curso em que me inscrevi. Não gosto de abandonar nenhum projeto a meio", concluiu.Entretanto, Tatiana Pinto já se juntou à comitiva lusa e integrou o treino realizado num relvado anexo ao Hotel Cascade, em Lagos.