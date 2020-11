Vanessa Marques: «Temos quatro jogos e são quatro finais que temos de encarar»

A internacional portuguesa Vanessa Marques, de regresso às concentrações da Seleção Nacional feminina, garantiu esta terça-feira uma entrada de Portugal "na máxima força" no duplo compromisso com Escócia e Albânia, de qualificação para o Europeu.

"Todos os jogos vão ser decisivos. Temos quatro jogos, são quatro finais que temos de encarar. O primeiro adversário vai ser a Escócia e vamos entrar na máxima força para ganhar. A seguir, vai ser a Albânia e temos de ganhar novamente. Nada faz sentido se perdermos com uma dessas seleções e não continuarmos na luta pelos nossos objetivos", disse à agência Lusa.

De volta à seleção feminina portuguesa, após ter estado infetada com Covid-19, que a afastou dos relvados entre dois e três meses, Vanessa Marques revelou que "sabe sempre bem estar de volta a casa" e que o ambiente "tem sido muito acolhedor" entre o grupo, concentrado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

"Estamos focadas em nós, em aprender, uma vez mais, umas com as outras e tentarmos cometer o menor número de erros possível. Neste tipo de jogos, é fulcral não cometer erros porque pode ser fatal nas contas finais", realçou a médio centro, de 24 anos.

Portugal conquistou a sua primeira vitória de sempre em fases finais diante da congénere escocesa, no Europeu de 2017, com uma vitória por 2-1 que contou com Vanessa Marques a titular, mas a atleta lembrou que não se pode "esperar uma Escócia igual", pois "cada jogo é um jogo" e já se passaram alguns anos.

"Vamos apresentar-nos com outras características e metodologias. Não podemos esperar uma Escócia igual. Ao longo do tempo, todas as seleções acabam por alterar alguns processos e seria ingrato dizer que irá ser o mesmo jogo porque não irá ser, poderão estar jogadoras diferentes", explicou.

A viver a sua primeira experiência fora de Portugal, ao serviço das húngaras do Ferencváros, depois de quatro épocas no Sp. Braga, Vanessa Marques contou que "tem sido uma experiência muito positiva", estando a cumprir um objetivo de "experimentar outra realidade".

"Acho que cada atleta, indo para fora, consegue adquirir outras competências e, nesse sentido, quero aprender ao máximo enquanto estiver na Hungria, tanto com as minhas colegas, como com treinadores. É uma experiência que enriquece tanto a nível profissional como pessoal", expressou.

Portugal recebe a Escócia (19 horas), em 27 de novembro, e a Albânia (17h45), em 1 de dezembro, com ambos os jogos agendados para o Estádio do Restelo, em Lisboa.

No grupo 3 da qualificação, Portugal é segundo classificado, com 10 pontos, menos três do que a líder Finlândia, que tem mais um jogo disputado, enquanto a Escócia é terceira, com nove pontos e também menos um jogo, a Albânia quarta (três pontos) e o Chipre quinto (zero).

Apuram-se para a fase final, em Inglaterra, os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo. Os restantes segundos vão disputar um 'play-off', em data a definir.