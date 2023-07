Decisões do VAR vão ser comunicadas em tempo real nos estádios do Mundial feminino

As explicações sobre as decisões do videoárbitro (VAR) no Mundial feminino de futebol, vão ser transmitidas em tempo real nos estádios e na transmissão televisiva, para tornar "o processo mais transparente", anunciou esta terça-feira a FIFA.

O sistema será usado pela primeira vez numa competição Mundial de seleções seniores, depois de ter sido testado no Mundial de clubes, disputado em Marrocos, e no Mundial de Sub-20, que decorreu na Argentina.





"Queremos dar mais transparência ao processo e melhorar a compreensão das decisões da arbitragem", explicou Pierluigi Collina, presidente do comité de arbitragem da FIFA, acrescentando que os árbitros presentes na competição, que começa na quinta-feira, "já experimentaram o sistema de som nos campos de treino e tudo correu bem".

Durante os jogos do Mundial feminino, competição na qual se estreará a seleção portuguesa, os árbitros poderão consultar um ecrã colocado junta a uma das linhas, e devem depois explicar e comunicar a decisão ao público, através de um microfone colocada na camisola.

Alguns árbitros já manifestaram preocupação com o facto de as decisões terem ser explicadas em inglês, o que pode significar uma pressão acrescida para quem não tem o inglês como língua materna.

No Mundial, que vai ser disputado na Nova Zelândia e Austrália entre quinta-feira e 20 de agosto, Portugal vai competir no Grupo E e defronta a vice-campeã Holanda (23 de julho), o Vietname (27), e os campeões mundiais Estados Unidos (1 de agosto).