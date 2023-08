Inglaterra e Dinamarca apuradas para os oitavos de final do Mundial'2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No Grupo D, a Inglaterra, atual campeã europeia, confirmou esta terça-feira a liderança e invencibilidade com uma goleada por 6-1 sobre a China, agora eliminada, enquanto a Dinamarca também segue para os oitavos de final, no segundo posto, após bater o Haiti, por 2-0.

Em Adelaide, Lauren James esteve em destaque com dois golos para as inglesas, que vão agora defrontar a Nigéria na próxima ronda.

Já em Perth, a Dinamarca esteve mais dificuldades com o Haiti, mas mesmo assim, com golos de Pernille Harder (21 minutos de penálti) e Sanne Troelsgaard (90'+10), fez o suficiente para marca encontro com a anfitriã Austrália.

Suíça-Espanha (no sábado, às 6H, em Auckland) e Japão-Noruega (também no sábado, às 9H, em Wellington) são os outros duelos já conhecidos dos oitavos de final.