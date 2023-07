Nova Zelândia perde diante das Filipinas no Mundial’2023

Nova Zelândia, coanfitriã do Mundial'2023, perdeu esta terça-feira por 1-0 frente às Filipinas, na segunda jornada do grupo A, no qual a Suíça e a Noruega acabaram por dividir pontos com um nulo no marcador. Enquanto isso, a Colômbia estreou-se na prova de seleções com uma vitória confortável diante da Coreia do Sul (2-0).

Depois de vencer a Noruega na jornada inaugural do Campeonato do Mundo, a seleção coanfitriã sofreu a sua primeira derrota na prova frente às asiáticas das Filipinas, num jogo decidido aos 24 minutos por Sarina Bolden. Ainda no grupo A, a Suíça e a Noruega acabaram por compartilhar pontos, depois de um empate a zeros que deixa o coletivo da Europa Central no primeiro lugar da poule, bem encaminhado para seguir em frente na competição.

Já no grupo H, a Colômbia entrou ‘com o pé direito’ no Mundial de futebol feminino ao vencer a Coreia do Sul por 2-0. As sul-americanas chegaram à vantagem aos 30’, através de um penálti convertido por Catalina Usme; Linda Caicedo, aos 39', fechou o marcador com um belo remate de longa distância, com a guarda-redes Young-Geul Yoon a ficar mal na fotografia.

Portugal volta à ação quinta-feira diante das asiáticas do Vietname, onde irá tentar conquistar os primeiros três pontos no Mundial e manter ‘acesa’ a esperança de seguir em frente na prova de seleções.