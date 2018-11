13 jogadores no relvado no primeiro treino de preparação para o jogo com a Polónia

A seleção portuguesa apresentou-se este domingo com 13 jogadores no relvado, no primeiro treino de preparação para o jogo de terça-feira com a Polónia, o último relativo ao grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.Depois de, no sábado, ter empatado 0-0 com a Itália e garantido a presença na fase final da competição, marcada para junho de 2019, a equipa das quinas apareceu num dos relvados da academia do Vitória de Guimarães, clube da Liga NOS, com 13 dos 14 jogadores não titulares na partida disputada no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.À exceção do guarda-redes Cláudio Ramos, que estava a fazer trabalho de fisioterapia, o guarda-redes Beto, os defesas Cédric, Luís Neto, Pepe, Raphael Guerreiro e Kevin Rodrigues, os médios Danilo, Renato Sanches, João Mário e Bruno Fernandes e os avançados Gonçalo Guedes, Rafa Silva e Éder estiveram no campo, num treino marcado pela ausência do selecionador Fernando Santos.Dos 11 titulares frente à seleção transalpina, nove trabalharam hoje no ginásio - o guarda-redes Rui Patrício, os defesas João Cancelo, Pepe e José Fonte, os médios William Carvalho e Pizzi e os avançados Bernardo Silva, Bruma e André Silva.Os outros dois titulares, o defesa Mário Rui e o médio Rúben Neves, foram dispensados da seleção, após terem visto cartão amarelo frente à Itália e ficado suspensos para o duelo com a Polónia, seleção com um ponto somado no grupo 3 e já despromovida à Liga B da Liga das Nações.A seleção lusa prossegue a preparação do encontro marcado para as 19:45 de terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com um treino no estádio vimaranense, marcado para as 11:30.