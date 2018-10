Portugal mantém sétimo lugar no 'ranking' da FIFA

Portugal manteve esta quinta-feira o sétimo lugar no 'ranking' de seleções de futebol da FIFA, que é este mês liderado pela Bélgica, com um ponto de vantagem sobre a França.Depois da inédita liderança partilhada, em setembro, os belgas, terceiros no Mundial2018, somam 1.733 pontos, enquanto os franceses, campeões do mundo, totalizam 1.732.Brasil e Croácia permanecem nos lugares seguintes, enquanto a Inglaterra subiu ao quinto posto, por troca com o Uruguai, na outra mudança no 'top 10', além da descida dos gauleses.Os adversários de Portugal no Grupo 3 da Liga das Nações tiveram "sortes" diferentes, com a Itália a subir um lugar, para o 19.º, e a Polónia a cair três posições, para o 21.º.O Irão, treinado por Carlos Queiroz, subiu três posições e ocupa atualmente o 30.º posto, sendo a mais bem classificada seleção asiática, à frente de, entre outras, da Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, que subiu dois lugares e segue no 53.º.O Burkina Faso, de Paulo Duarte, perdeu mais uma posição, tal como Cabo Verde, enquanto Moçambique protagonizou a maior 'queda' da classificação, ao descer nove posições para o 122.º.1. (1) Bélgica, 1.733.2. (1) França, 1.732.3. (3) Brasil, 1.669.4. (4) Croácia, 1.635.5. (6) Inglaterra, 1.619.6. (5) Uruguai, 1.617.7. (7) Portugal, 1.616.8. (8) Suíça, 1.598.9. (9) Espanha, 1.594.10. (9) Dinamarca, 1.584.(...)30. (33) Irão, 1.478.53. (55) Coreia do Sul, 1.401.57. (56) Burkina Faso, 1.390.68. (67) Cabo Verde, 1.338.119. (121) Guiné-Bissau, 1.157.122. (113) Moçambique, 1.151.130. (135) Angola, 1.113.184. (184) Macau, 925.187. (187) São Tomé e Príncipe, 920.191. (190) Timor-Leste, 910.