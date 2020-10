Seleção de sub-21 decide apuramento para o Euro'2021 com três jogos no Algarve

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 vai disputar os últimos três jogos do grupo 7 de qualificação para o Euro'2021 no Algarve, perante Bielorrússia, Chipre e Holanda, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa comandada por Rui Jorge vai defrontar os bielorrussos e os holandeses no Estádio Municipal de Portimão, em 12 e 18 de novembro, respetivamente, sendo que, pelo meio, joga com os cipriotas no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, no dia 15. Os três encontros têm início agendado para as 19h30.

Após sete partidas disputadas, Portugal ocupa o segundo lugar do grupo 7 de qualificação para o Euro2021, com 18 pontos, menos seis do que a Holanda, que tem mais um encontro realizado. A Noruega é terceira colocada, com 10 pontos, à frente de Bielorrússia, com oito, Chipre, com sete, e Gibraltar, ainda sem pontuar.

Apuram-se para a fase final do Campeonato da Europa de 2021, que decorrerá na Hungria e na Eslovénia, os vencedores dos nove grupos de qualificação e os cinco melhores segundo classificados, aos quais se juntarão os dois anfitriões.