Sem adeptos na chegada ao norte

Foi num ambiente calmo e sem a presença de adeptos que se deu a chegada da Seleção Nacional ao norte do país. A comitiva lusa deu entrada na unidade hoteleira em que vai ficar hospedada, localizada na fronteira entre Vila Nova de Gaia e Espinho, por volta das 16h30, já depois de uma viagem de avião de Lisboa até ao Porto.Desde essa hora, a Seleção esteve recolhida no hotel, mas hoje volta a trabalhar, desta feita já em pleno Estádio do Dragão, palco do jogo com a Turquia. O treino está agendado para as 11h00, sendo que, hora e meia depois, Fernando Santos e um jogador farão a antevisão ao embate com os turcos.