Liga das Nações em marcha

A Seleção Nacional dá hoje início à preparação para a Liga das Nações na Cidade do Futebol. A equipa das quinas está inserida no Grupo 2 e o jogo de abertura será com Espanha, em Sevilha, a 2 de junho. Após essa partida, a comitiva lusa regressa a Portugal, onde irá defrontar a Suíça (5 de junho) e a Rep. Checa (9 de junho), com ambos os encontros disputados em Alvalade. Hoje, Fernando Santos já irá orientar uma sessão de treino e também haverá espaço para uma conferência de imprensa com um jogador, que marcará o início da operação Liga das Nações.

Recorde-se que o selecionador já teve de fazer uma alteração forçada na convocatória, uma vez que a Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol deu como inapto o guarda-redes José Sá (Wolverhampton). Para o seu lugar, foi chamado Rui Silva, do Betis. O guardião, de 28 anos, fez uma boa temporada no emblema espanhol, tendo realizado 32 jogos, e procura a primeira internacionalização por Portugal.