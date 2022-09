Cancelo falha jogo em Praga

Aconteça o que acontecer até sábado, nomeadamente em termos físicos, Fernando Santos já sabe que não pode contar com João Cancelo para defrontar a República Checa. O lateral de 28 anos vai cumprir um jogo de castigo, depois de ter visto o segundo cartão amarelo nesta edição da Liga das Nações na derrota lusa frente à Suíça (0-1), na 4.ª jornada. Com o jogador do Manchester City indisponível, o lado direito da defesa da equipa das quinas ficará entregue a Diogo Dalot. Refira-se que há sete jogadores em risco de falhar o duelo com a Espanha se virem amarelo contra os checos: Danilo, William, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.