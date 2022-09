Pedreira cheia é um extra de energia

Quatro anos depois, Portugal vai voltar a jogar no Estádio Municipal de Braga e a cidade dos arcebispos já provou que vai brindar a Seleção Nacional com apoio total. É que os últimos bilhetes para a partida foram vendidos nos últimos dias, o que comprova que a Pedreira vai encher para tentar empurrar a equipa das Quinas rumo ao objetivo da final four. Dúvidas houvesse que este jogo é uma autêntica final, as mesmas ficam dissipadas quando se percebe que estarão 30 mil pessoas no Municipal de Braga.Um jogo que, de resto, será especial para Ricardo Horta. O extremo português vai jogar numa casa que conhece bem e que, no resto da temporada, é também sua. Contratualmente vinculado ao Sp. Braga, o avançado esperará ter a oportunidade de entrar e, perante muitos dos seus habituais adeptos, quem sabe até fazer o gosto ao pé.