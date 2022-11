Primeiro treino às 17 horas

Os 26 futebolistas chamados para a prova no Médio Oriente concentram-se na Cidade do Futebol, Oeiras, ao final da manhã, estando marcada a primeira sessão no complexo luso, a partir das 17h00. Nota para Pepe e Matheus Nunes, central do FC Porto e médio do Wolves que chegam em recuperação, o primeiro a uma entorse no joelho esquerdo e o segundo a um problema muscular.

Arrancam hoje os trabalhos de Portugal rumo ao Mundial do Qatar, onde a equipa de Fernando Santos tem estreia marcada para dia 24, no Estádio 974, com o Gana.