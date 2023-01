Roberto Martínez 'fugiu' ao México

O atual selecionador nacional, o espanhol Roberto Martínez, escapou por uma 'formalidade' ao México, avança a Fox Sports local. O enredo apresentado foi o seguinte: o treinador que comandou geração 'dourada' da Bélgica, pela qual foi 3.º no Mundial de 2018, demitiu-se da seleção belga a 1 de dezembro, depois do empate a zero com a Croácia que ditou o afastamento dos 'diabos vermelhos' do Mundial do Qatar – um dia depois de Gerardo Martino deixar o comando do México. O líder da federação, Yon de Luisa, assumiu período de 60 dias para ponderar... e perdeu Martínez.