A camisola de Ronaldo na mão e uma fotografia com Bruma no telemóvel: Emre, um turco apaixonado por Portugal

Emre, de 20 anos, destacava-se à porta do hotel onde está instalada a seleção portuguesa, em Bad Ragaz, na fronteira com o Liechtenstein. A camisola do Real Madrid com o 7 e o nome de Cristiano Ronaldo mostrava logo quem este jovem, nascido na Turquia mas com nacionalidade suíça, procurava. Abordado por Record, aceitou apenas tirar uma fotografia, mas após alguma conversa conseguimos descobrir outro ídolo: Bruma. E tudo por causa da passagem do extremo pelo Galatasaray. E para prová-lo, Emre fez questão de nos enviar uma fotografia de quando tinha 11 anos e 'apanhou' Bruma no treino dos turcos.