A detenção de Bruno de Carvalho, ausência no Mundial e o jogo com Itália: o que disse Rúben Neves

Portugal defronta Itália este sábado em jogo da Liga das Nações e pode já carimbar o passaporte para a final four, bastando um empate. Rúben Neves compareceu esta terça-feira na conferência de imprensa e garante que nada retira o foco da Seleção Nacional.Questionado sobre a detenção de Bruno de Carvalho e se este tema já tinha sido comentado no seio da Seleção Nacional, onde se encontram jogadores que viveram na 1.ª pessoa os acontecimentos de maio na Academia de Alcochete, Rúben Neves foi peremtório: "Claro que não. Estamos completamente fora deste assunto. Focados apenas no jogo de itália."O jogador do Wolvehampton garante: "Portugal está focado no seu trabalho, entramos em todos os jogos para ganhar. Sabendo que só falta um ponto, e vamos procurar a vitória desde o início e tentar passar à final four.""Estamos todos preparados para ajudar a Seleção. Felizmente temos um vasto leque de jogadores. É óbvio que é importante termos jogadores que foram campeões europeus no grupo pela sua vasta experiência, ajudam dentro de campo e na integração no grupo".Também questionado sobre a sua ausência do Mundial, Rúben Neves disse ter ficado tranquilo: "Não me senti injustiçado, felizmente Portugal tem um vasto leque de excelentes jogadores. Estava preparado para ser chamado e para não ser. Fiquei super tranquilo, cabe-me a mim fazer o meu trabalho", afirmou