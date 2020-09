A vez de lançar Trincão: extremo estreou-se pela Seleção Nacional

Aos 20 anos, 8 meses e 7 dias de vida, Francisco Trincão estreou-se pela Seleção de Portugal num ano inesquecível para o extremo, ele que se transferiu este verão do Sp. Braga para o Barcelona. O virtuoso esquerdino rendeu Bernardo Silva aos 78 minutos e até teve uma oportunidade para fazer o gosto ao pé (84’), mas a bola saiu ao lado da baliza dos croatas.

Pelas Seleções jovens, Trincão participou ativamente no Torneio de Toulon, em 2018, no Europeu sub-19 do mesmo ano – no qual foi o melhor marcador (5 golos) e ajudou a conquista do título –, e também no Europeu de sub-20, no ano passado.