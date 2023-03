Adeptos espanhóis deliram com CR7

A Seleção Nacional viajou ao início da tarde de ontem rumo ao Luxemburgo e, no Aeroporto de Lisboa, tinha à sua espera quase duas dezenas de adeptos, a grande maioria estrangeiros. E dois deles, espanhóis, viram bem recompensado o tempo em que aguardaram pela chegada dos craques portugueses, pois foram brindados com autógrafos de... Cristiano Ronaldo!

O capitão da equipa das quinas foi um dos primeiros a sair do autocarro que transportou a comitiva desde a Cidade do Futebol e, ao ser fortemente solicitado pelos referidos fãs, dirigiu-se a eles de forma tranquila e assinou duas camisolas: uma do Real Madrid, que Ronaldo representou entre 2009 e 2018; a outra do Al Nassr, clube da Arábia Saudita no qual o craque luso de 38 anos joga desde janeiro deste ano.

CR7 foi, de resto, o único elemento da comitiva lusa a corresponder aos pedidos dos fãs presentes e, depois desse momento, ao ser questionado pelos jornalistas sobre os níveis de confiança para o duelo desta noite, respondeu com um polegar para cima. Destaque ainda para o selecionador Roberto Martínez, que foi também muito solicitado, tendo retribuído com acenos e de sorriso rasgado. A comitiva foi liderada por Fernando Gomes, presidente da FPF, que chegou ao aeroporto numa viatura particular, cerca de 15 minutos antes dos restantes elementos.

Detalhes na máxima força

Antes da viagem, o grupo cumpriu um treino matinal na Cidade do Futebol, no qual o selecionador aproveitou para afinar a estratégia a adotar contra os luxemburgueses. O técnico espanhol contou com os 26 jogadores disponíveis, numa sessão marcada pelos sorrisos e bom ambiente que têm marcado a 1ª concentração da era Martínez.





Receção em êxtase no Luxemburgo



A comitiva chegou ao destino ao fim da tarde e, à exceção do selecionador e de Bernardo Silva, que foram ao estádio para as conferências de imprensa de antevisão, os restantes jogadores e staff rumaram ao hotel e aí foram foram recebidos por centenas de emigrantes e adeptos portugueses em êxtase. Ao contrário do que sucedeu na partida, vários craques retribuíram o apoio e carinho com autógrafos, entre eles Gonçalo Ramos, João Félix, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Nuno Mendes e Vitinha.