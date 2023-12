Adjunto de Roberto Martínez desejado pela Irlanda

O 'Telegraph' noticia esta quarta-feira que a Irlanda quer Anthony Barry para selecionador. O inglês, de 37 anos, é adjunto de Roberto Martínez na seleção portuguesa, em regime de part-time, e também assistente de Thomas Tuchel no Bayern.Antes, Barry esteve também com o treinador alemão no Chelsea e com Martínez na seleção da Bélgica.