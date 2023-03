Adjunto de Roberto Martínez vai acumular funções no Chelsea

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dos pormenores que salta à vista na composição da equipa técnica de Roberto Martínez, esta segunda-feira oficializada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) , passa para presença do inglês Anthony Barry, atual treinador adjunto de Graham Potter, que irá acumular igual função na Seleção Nacional.Para Barry, de 36 anos, esta situação não é propriamente nova, já que desde 2020 que tem idênticas funções, primeiro na equipa técnica da Irlanda e, depois, na Bélgica, aí já ao lado de Roberto Martínez. No Chelsea, refira-se, já encontrou três treinadores distintos: Frank Lampard, Thomas Tuchel e agora Graham Potter.No seu comunicado, os blues abordam também a entrada de Ricardo Carvalho, a quem apelida de "um defesa lendário do Chelsea", na equipa técnica de Roberto Martínez.