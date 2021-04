Alvalade será o palco do último jogo de Portugal antes de disputar o Euro'2020

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira que Portugal vai receber Israel em Alvalade, a 9 de junho, pelas 19:45, no derradeiro encontro de preparação antes do início da participação lusa no Europeu'2020, seis dias depois, diante da Hungria.





Frederico Varandas mostrou-se agradado com a escolha da FPF. "É com sentimento de orgulho e uma enorme satisfação que o Sporting voltar a receber, em sua casa, a Seleção Nacional, naquele que é o último encontro a disputar antes do arranque do Euro'2020. Apesar do atual contexto em que vivemos esperamos um Estádio José Alvalade com ambiente de vitória. A FPF sabe que da nossa parte terá toda a disponibilidade e garantias de segurança para que seja mais um espetáculo desportivo à altura da Seleção Nacional", salientou o presidente dos leões, em declarações aos canais oficiais da FPF.Uma satisfação partilhada pelo presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Nuno Lobo. "Num palco onde nos tem dado muitas alegrias, entre tantas que nos tem proporcionado pelo Mundo fora, a Seleção Nacional fará o seu último jogo antes da participação no Campeonato da Europa o que naturalmente motiva um interesse e entusiasmo acrescido. Além de me congratular pela escolha da FPF, junto os votos de que de Lisboa parta uma comitiva com boas sensações e com a ambição própria dos campeões que são", frisou.Recorde-se que a Seleção Nacional vai regressar, assim, ao estádio de Alvalade, depois do duelo com a Suécia para a Liga das Nações, em outubro último, que terminou com a vitória portuguesa por 3-0.