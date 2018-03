A revelação de André Gomes que está a dar que falar

A entrevista de André Gomes à revista 'Panenka' deu que falar pelas confissões do médio, que admitiu viver uma fase complicada a nível pessoal. No entanto, na versão completa da entrevista é possível ficar a saber quem tem estado ao lado do jogador."Fernando Santos sempre me deu total confiança. Quando vou à Seleção conversamos muito sobre a minha situação no Barcelona", revelou André Gomes, que espera ver o seu nome na lista de convocados para os jogos particulares com Egito e Holanda.Parte integrante da conquista do Euro'2016, o médio espera repetir a presença no Mundial deste ano. "Sabemos que Portugal venceu um título pela primeira vez e agora é normal que haja alguma ansiedade, não para ganhar mas sim para não falhar", acrescentou André Gomes à revista 'Panenka'.