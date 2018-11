André Silva apanha Jordão na lista de melhores marcadores

O avançado André Silva, jogador que alinha no Sevilha por empréstimo do AC Milan, marcou esta terça-feira o seu 15.º golo na principal seleção portuguesa, juntando-se a Rui Jordão no 13.º lugar.Depois de já ter selado o triunfo na receção à Itália (1-0) e marcado o primeiro golo luso na Polónia (3-2), o ex-jogador do FC Porto voltou a marcar aos polacos (1-1) , no que foi a sua 31.ª internacionalização AA.André Silva, que marcou de cabeça, na sequência de um canto apontado por Renato Sanches, deixou para trás José Torres (14 golos), depois de, em Chorzow, se ter desembaraçado dos mitos Matateu, Peyroteo e Fernando Gomes.O avançado de 23 anos, que se estreou pela formação das quinas em 1 de setembro de 2016, precisou de pouco mais de dois anos para atingir esta marca.Agora com 15 tentos, que Cristiano Ronaldo - o melhor marcador de Portugal, com 85, em 154 jogos -- só atingiu ao 43.º jogo, André Silva vai em perseguição de Hugo Almeida, atual jogador da Académica, que soma 19 golos.Depois, segue-se a entrada no top 10, que é fechado por Nené e Simão Sabrosa, ambos com 22 golos. Na 'casa' das duas dezenas, moram também Nuno Gomes (29), Hélder Postiga (27), Rui Costa (26), Nani (24) e João Vieira Pinto (23).Os quatro primeiros lugares são de Cristiano Ronaldo, que lidera destacado, com 85 golos, contra 47 de Pauleta, 41 do rei Eusébio e 32 de Figo.20/11/18 Polónia (Liga das Nações, C), 1-1 (1 golo)11/10/18 Polónia (Liga das Nações, F), 3-2 (1)10/09/18 Itália (Liga das Nações, C), 1-0 (1)28/05/18 Tunísia (Particular, C), 2-2 (1)10/10/17 Suíça (Apuramento Mundial, C), 2-0 (1)07/10/17 Andorra (Apuramento Mundial, F), 2-0 (1)03/09/17 Hungria (Apuramento Mundial, F), 1-0 (1)24/06/17 Nova Zelândia (Taça das Confederações, N), 4-0 (1)09/06/17 Letónia (Apuramento Mundial, F), 3-0 (1)03/06/17 Chipre (Particular, C), 4-0 (1)25/03/17 Hungria (Apuramento Mundial, C), 3-0 (1)10/10/16 Ilhas Faroé (Apuramento Mundial, F), 6-0 (3)07/10/16 Andorra (Apuramento Mundial, C), 6-0 (1)