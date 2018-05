Com o golo marcado esta segunda-feira diante da Tunísia, André Silva inscreveu desde já o seu nome na história da Seleção Nacional. É que, ao fazer balançar a rede tunisina, o dianteiro do AC Milan apontou o 1000.º golo da história da Seleção Nacional, o seu 12.º em 21 encontros de quinas ao peito.fez as contas e recuperou os nomes daqueles que ajudaram a construir este impressionante registo ao longo do tempo. Alberto Augusto abriu a contagem, Albano chegou aos 100 em 1950 e, daí para a frente, o ritmo começou acelerar. Torres quebrou a barreira dos 200 para a equipa das quinas em 1966, enquanto Nené atingiu os 300 em 1978. A entrar na década de 90, Rui Águas assinou o 400º golo, ao passo que Sá Pinto chegou a meio da viagem em 1998. Daí para a frente, as honras de fazer os golos ‘redondos’ pertenceu a Nuno Gomes (2001), Pauleta (2005), Danny (2010) e Fábio Coentrão (2014) que, curiosamente, poderia estar nesta convocatória se não tivesse sido dispensado devido a lesão.

Autor: Fábio Lima