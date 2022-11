António Silva: «Olhando para trás, não esperava estar aqui hoje claramente»

António Silva foi o jogador escolhido para perspetivar o jogo desta quinta-feira entre Portugal e Nigéria e assumiu que não esperava estar entre os eleitos por Fernando Santos para o Mundial."Estando nos 26 convocados acabo por ser opção. Sei que a seleção tem jogadroes de muita qualidade. Estou aqui para tentar ajudar, por isso espero ajudar amanhã da melhor forma possível. Se jogo ou não, ainda não sei", começou por referir."São mais 76 dias de trabalho é o que posso prometer. Não sei o que vem para a frente. O que sei é que vou treinar daqui a pouco e vou dar o meu melhor.""São jogadores de enorme qualidade como Pepe, com uma história enorme no futebol. Rúben Dias e Danilo são muito experientes e tento aprender ao máximo com eles. O que reter de cada um será muito importante seguramente.""Claramente que, olhando para trás, não esperava estar aqui hoje. Muita coisa mudou na minha vida nos últimos meses. Ninguém me vai dar nada. Vou tentar trabalhar ao máximo todos os dias e o futuro dirá o que vai ser a minha carreira futebolística.""É algo que é muito meu. Sempre fui educado assim. Sou um rapaz muito humilde. Claro que há coisas que me chegam aos ouvidos, mas isto vem da educação que recebi. Vou continuar sempre assim""Estou completamente tranquilo, porque sei que tenho de fazer o que me fez estar aqui: representar dentro de campo o que é ser um jogador de qualidade. Vou estar tranquilo nos jogos se o mister me pedir para jogar.""Foi um contacto super normal. [Entrevista] é um caso pessoal dele e não ligamos muito a isso. Temos de respeitar a decisão dele. O mais importante é estarmos todos juntos para representar a seleção da melhor forma. Cresci a ver Cristiano jogar, não me lembro de ver futebol sem ele. É um grande exemplo. Quero aprender muito com ele. Para além do Cristiano há muitos jogadores que me podem ajudar. Vou aproveitar ao máximo, porque só assim serei melhor jogador."