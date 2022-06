Assessor da FPF pede desculpa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A conferência de imprensa que se seguiu ao Espanha-Portugal (1-1) ficou marcada pelo momento em que o assessor de imprensa da FPF, Francisco Trigo de Abreu, impediu Ricardo Horta de responder a uma pergunta sobre o interesse do Benfica, justificando a decisão com o facto de não se tratar de uma questão sobre a partida.Na conferência de imprensa de ontem, antes de passar a palavra a Bruno Fernandes, o assessor redimiu-se do "momento menos feliz".