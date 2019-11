Bancadas amovíveis do Estádio Algarve ficam vazias

A FPF emitiu apenas 19.889 bilhetes para o jogo entre Portugal e Lituânia devido a limitações impostas pela UEFA, que não permite a utilização das bancadas amovíveis dos topos norte e sul do Estádio Algarve.

Nos topos, apenas os primeiros degraus (assentes numa estrutura de cimento) poderão ser utilizados, uma vez que os regulamentos do organismo que superintende o futebol europeu proíbe bancadas amovíveis nos jogos das suas competições.

Curiosamente, em competições de âmbito nacional e em jogos até de maior risco, como o ainda recente Benfica-Sporting para a Supertaça, em agosto último, essas limitações não se colocam. Nesse dérbi entre os rivais de Lisboa disputado em solo algarvio as bancadas amovíveis dos topos foram utilizadas e estiveram no recinto 28.636 pessoas.

As forças de segurança aconselham os portadores de bilhete a deslocarem-se para o Estádio Algarve com a maior antecedência possível, a fim de se evitarem, na medida do possível, aglomerações de trânsito nos principais acessos ao recinto.

Como todos os ingressos para o jogo foram vendidos antecipadamente, não estará em funcionamento no Estádio Algarve qualquer bilheteira.