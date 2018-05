Continuar a ler

No torneio de Toulon, que Portugal venceu em (1992, 2001, 2003), a seleção portuguesa integra o Grupo C, com o Canadá, o Japão e a Turquia.O Grupo A conta com Inglaterra, China, Qatar e México, e o B com a anfitriã França, a Coreia do Sul, o Togo e a Escócia.Portugal, cujos jogadores se concentram na quarta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, fará o primeiro jogo na segunda-feira, diante do Canadá, no Estádio Ladoumègue, em Vitrolles, em França.João Virgínia (Arsenal/Ing) e Luís Maximiano (Sporting).David Carmo (Sporting de Braga), Francisco Moura (Sporting de Braga), João Oliveira (Sporting), Luís Silva (Stoke City/Ing), Romain Correia (Vitória de Guimarães) e Rúben Vinagre (Wolverhampton/Ing).Afonso Brito (Sporting de Braga), David Tavares (Benfica), Diogo Teixeira (Rio Ave), Domingos Quina (West Ham/Ing), Duarte Valente (Estoril Praia) e Florentino (Benfica).Elves Baldé (Sporting), Trincão (Sporting de Braga), João Filipe (Benfica), José Gomes (Benfica), Mesaque Dju (Benfica) e Pedro Correia (Deportivo da Corunha/Esp).