Bernardo e Bruno favoritos na ausência de Ronaldo

Na ausência de Ronaldo, os favoritos do público no Estádio Nagyerdei foram Bernardo Silva e Bruno Fernandes, os elementos da comitiva nacional que suscitaram mais entusiasmo. Uma preferência visível logo no curto aquecimento da Seleção, com as bancadas a cantarem os nomes de Bruno e Bernardo.

O criativo do Man. City ‘conquistou’ as bancadas mesmo não jogando: durante o encontro, foi ao banco buscar uma camisola que fez questão de dar a um adepto. Já Bruno Fernandes foi alvo de ovações quando foi lançado na partida mas, sobretudo, na altura do penálti que selou o resultado final.