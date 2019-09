Bernardo Silva: «Portugal não se assusta com seleção alguma»

Bernardo Silva expressou esta sexta-feira a confiança da Seleção Nacional na conquista de uma vitória frente à Sérvia apesar de reconhecer que o jogo, marcado para sábado, será de elevada dificuldade."Assustar não é uma boa palavra mas temos muito respeito e reconhecemos qualidade da Sérvia. Portugal não se assusta com seleção alguma. Sabemos que vamos jogar contra uma grande equipa e que temos qualidade para vencer", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.O jogador do Manchester City recusou comparações com o encontro realizado na Luz. "Vão ser dois jogos diferente, cada um pede uma coisa diferente. A Sérvia joga em casa, vai ter de jogar de forma diferente. Esperamos um jogo difícil mas é como sempre: vamos ter de ser uma equipa organizada defensiva e ofensivamente e entrar para ganhar ", continuou, deixando elogios a Tadic, que "é muito perigoso".Bernardo Silva foi questionado sobre se o ataque que forma com Cristiano Ronaldo e João Félix é o mais talentoso com o qual jogou na Seleção."Portugal sempre teve muito talento na frente. Cristiano Ronaldo dispensa apresentações e João Félix tem estado brilhante por onde passou na sua curta carreira. É um ataque com muita qualidade", respondeu.