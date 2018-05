Continuar a ler

A Seleção Nacional reúne-se domingo em Braga, cerca das 16h, e treinam às 18h para preparar o jogo particular frente à Tunísia, no estádio municipal de Braga. Destaque também para as ausências de Beto e Anthony Lopes. Os dois guarda-redes não marcaram presença no treino por motivos pessoais e foram devidamente autorizados pelo selecionador nacional.Para ocupar as balizas foram chamados os dois guarda-redes dos sub-21 que jogaram na sexta-feira, Joel Pereira e Diogo Costa.A Seleção Nacional reúne-se domingo em Braga, cerca das 16h, e treinam às 18h para preparar o jogo particular frente à Tunísia, no estádio municipal de Braga.

João Moutinho, médio do Monaco, e Gonçalo Guedes, avançado do Valencia, juntaram-se este sábado aos trabalhos da Seleção Nacional, na cidade do futebol, em Oeiras.São agora 19 os jogadores, faltando apenas Cristiano Ronaldo e os três jogadores do Sporting, Rui Patrício, Gelson Martins e Bruno Fernandes.

Autor: Luís Magalhães