Beto: «Portugal joga sempre para ganhar, mas sem favoritismos»

Beto foi esta segunda-feira o jogador escolhido para comparecer na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente à Polónia, da última jornada do grupo 3 da Liga das Nações, com o guarda-redes a deixar desde logo uma garantia: "não sei se vou ou não jogar amanhã".O guardião ao serviço da seleção portuguesa falou de Rui Patrício e Cláudio Ramos, elogiou as várias gerações do futebol português e garantiu que "Portugal é sempre candidato à vitória.""Portugal tem esse ADN: joga sempre para ganhar, mas sem favoritismos. E é uma motivação extra jogar no nosso país, um povo apaixonado pelo futebol", afirmou.: "É um guarda-redes jovem, com talento e humildade e com qualidade suficiente para estar aqui. No seio deste grupo também é fácil qualquer jogador integrar-se.": "Vejo um futuro promissor, num grupo que tem bastante qualidade. Olho com confiança para um grupo e um país que gera talento, sendo que à sua frente tem um grande homem a potencializá-los.": "Ele tem o seu processo natural de crescimento e vem sendo cada vez melhor jogador e melhor pessoa. Bom para o Wolverhampton e bom para a Seleção Nacional."