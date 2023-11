Bilhetes para o Liechtenstein-Portugal voaram em... sete minutos

O estádio Rheinpark tem uma lotação de cerca de 5800 lugares, praticamente toda a população de Vaduz. Perante pouca oferta, a procura foi muita... e rápida! Os bilhetes para o jogo de hoje esgotaram em apenas 7 minutos, segundo nos contou um elemento da federação do Liechtenstein. Claro está, será muito por culpa de outro número 7: Cristiano Ronaldo.

O Rheinpark, casa do FC Vaduz, foi inaugurado em 1998 e impressiona mais pelo ambiente em que está inserido. O recinto encontra-se ladeado pelas montanhas – neve bem vísivel no topo nesta altura – e pelo rio Reno. Três dos quatro confrontos da seleção portuguesa com o Liechtenstein foram neste estádio. Vitórias por 5-0 (1999) e 3-0 (2009) e o tal empate a dois golos em 2004. Hoje, estará cheio com a presença de portugueses, incluindo emigrantes na Suíça e França.