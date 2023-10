Bósnia-Portugal, 0-5: o duelo em 5 factos

A Seleção Nacional venceu a Bósnia por esclarecedores 5-0, numa partida na qual a GoalPoint destaca os seguintes dados.Início fulgurante de partida decidiu tudo. Portugal marcou 5 golos nos primeiros 6 remates, chegando ao intervalo com 6 disparos enquadrados em 8 tentativas. Letais!Cristiano Ronaldo personificou a eficácia portuguesa. O avançado, que até costuma rematar muito, fez apenas dois disparos, ambos para golo. O capitão foi rendido aos 66 minutos com 31 ações com bola.João Félix aproveitou a oportunidade para confirmar que o bom momento não se limita ao Barcelona. O avançado assistiu e marcou, saindo aos 79’ com 3 disparos no total, o máximo de uma partida com 5 golos em apenas 12 remates.Bruno fulminou a baliza bósnia aos 25 minutos naquela que foi a sua 12.ª ação para golo nesta campanha. O ‘patrão’ foi também rendido aos 79 minutos, com uma eficácia de 81% nos 43 passes que tentou.João Neves saltou para a estreia aos 85 minutos, pouco tempo, mas ainda o suficiente para abrilhantar a ocasião com 10 ações com bola, incluindo 7 tentativas de passe, todas elas concluídas com eficácia.