Bruma ganhou mais sem Ronaldo

É a velha questão que se vai voltar a levantar quando regressar Ronaldo, com Portugal a desenhar-se num 4x4x2 ou a continuar no 4x3x3 que foi a imagem de marca nesta fase de grupos da Liga das Nações. Depois de tanto se falar da ausência do capitão, que não teve reflexo evidente na prestação desportiva da equipa, resta fazer notar quem foi que mais beneficiou com isso, sobressaindo o nome de Bruma à cabeça.O extremo formado no Sporting foi uma das ausências da convocatória do Mundial, mas regressou em grande para esta nova prova da UEFA, surgindo em destaque nos dois jogos com a Itália, uma vez que acabou por ficar ausente do confronto na Polónia devido a síndrome gripal. Esse jogo, de resto, abriu a porta da titularidade a Rafa, na única prestação do ala do Benfica, que alinhou 85 minutos frente aos polacos.Bruma, enfim, acaba por ser a estrela que mais brilhou na ausência de Cristiano Ronaldo, sendo que também é preciso não esquecer os jogos particulares nesta campanha e o de Glasgow, ante a Escócia, resultou em mais uma grande exibição do jogador do RB Leipzig. O que fica agora por saber, a uma grande distância, diga-se, é se este Bruma vai continuar a brilhar na final four de junho do próximo ano, em Portugal.Fernando Santos convocou 32 jogadores, no total, para esta fase de grupos da Liga das Nações e 12 deles continuam a zero na nova prova da UEFA. É certo que alguns, como é o caso de Beto, Cédric, Gonçalo Guedes ou Eder, ainda podem ter a oportunidade de somar minutos no jogo desta noite, com a Polónia, mas outros há que já não vão ter essa possibilidade, pois não se encontram nesta última convocatória. Pedro Mendes, André Gomes, Gedson Fernandes, Hélder Costa e Rony Lopes estão neste lote.