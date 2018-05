Continuar a ler

"Rúben Dias foi muito bem recebido. Já é normal todos os jogadores mais antigos receberem os mais novos ou os que se vão estrear recebê-los bem para se sentirem confortáveis e poderem ajudar a seleção. Continuamos a trabalhar forte. É normal haver sempre algumas mudanças de jogadores, mas o mais importante são os que estão aqui para valorizar quem cá está. Acreditamos todos que podemos ajudar e fazer uma seleção mais forte", continuou o jogador de 36 anos.



Quando questionado em relação à competição interna pela conquista de uma lugar no onze de Fernado Santos, Bruno Alves disse: "Ajuda sempre a que o nível da equipa seja melhor e maior. Desde que aqui estou que tem sido sempre assim. A qualidade dos jogadores é muito alta e tendo uma competição interna ainda maior é importante, bom para a equipa. É difícil para o treinador, mas bom para a equipa. Temos de fazer isso nos treinos. Quem não joga tem de procurar oportunidades no treino, sabendo que pode aparecer uma oportunidade para ajudar. Aconteceu no Europeu e pode acontecer no Mundial. Se não acontecer, quer dizer que os que estão a jogar estão muito bem".





Bruno Alves deixou rasgados elogios a Rúben Dias e assumiu que o jovem central do Benfica joga com agressividade, mas é "honesto"."O defesa tem de ser sempre mais forte, mais agressivo para conquistar a bola. O Rúben é agressivo, mas honesto. Quer sempre conquistar a bola e vencer. É importante o jogador ter essa alma e essa raça, que é muito pedida nos defesas. É um bom jogador, que está num bom momento. Chegou agora à Seleção A, mas se o treinador assim o entender poderá jogar. Estamos todos a treinar para conseguir oportunidades e é positivo. Tem todas as qualidades que se quer num defesa, tem todo o mérito", afirmou o central na conferência de imprensa desta quinta-feira na Cidade do Futebol.