"O selecionador nacional também já teve oportunidade de falar dessa matéria do Sporting. Aqui só vamos tentar ajudar ao máximo os jogadores que vieram do Sporting, inclui-los no momento da Seleção e penso que vão estar mais do que em condições para representar bem a Seleção. Isso já pertence ao passado e a Seleção é o presente", disse o experiente central.

Bruno Alves foi esta quinta-feira questionado sobre a forma como os jogadores do Sporting iriam ser recebidos naSeleção Nacional, após as semanas atribuladas ao serviço dos leões, com o central a garantir que toda a equipa vai apoiar os internacionais Rui Patrício, William Carvalho,Gelson Martins e Bruno Fernandes.