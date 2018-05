Quando questionado em relação à sua disponiblidade para continuar a ajudar a Seleção no futuro, Bruno Alves respondeu: "Estou bem. Vou continuar a fazer o meu papel, a tentar ajudar a seleção, estando disponível, dando o meu melhor como sempre fiz até ao dia de hoje. Essa é a minha ideia, de continuar a ajudar e de fazer o melhor que sei"."Neste momento penso no presente, penso em ajudar a Seleção. Não penso terminar a carreira nem com a Seleção. Vou estar sempre disponível para a Seleção porque sempre me ajudou, sempre me proporcionou momentos inesquecíveis e vou estar sempre disponível para ajudar. Ser o defesa mais internacional não é o meu objetivo. Quero ajudar a seleção, trabalhar e ajudar os meus companheiros dentro de campo. Isso é que me motiva. Motiva-me ajudar, jogar e fazer melhor", continuou o central de 36 anos."É um grupo difícil. A própria competição talvez seja a mais importante, onde estão os melhores jogadores e as melhores selecções. Logo isso já diz um pouco. Todas as equipas vão preparar-se para chegar nas melhores condições possíveis e nós também. Estamos no caminho certo. Marrocos é das melhores selecções africanas, Irão da Ásia. Vão ser jogos extremamente difíceis. Nos Mundiais que disputei, são jogos táticos, de espera e ninguém vai querer errar. Todos acreditamos que Portugal vai estar muito bem, afirmou o experiente defesa que já conta com 95 internacionalizações pela Seleção.Bruno Alves terminou esta conferência de imprensa abordando a importância que o capitão Cristiano Ronaldo (ainda ausente devido à final da Liga dos Campeões) tem no grupo de trabalho: "Falo com alguma regularidade com o Cristiano. Estou a torcer por ele na final da Liga dos Campeões. É claro que com ele aqui o treino é ainda melhor. A sua exigência e competitividade em campo obriga a que todos sejam melhores. Mas os treinos têm corrido muito bem, todos temos dado o nosso melhor, o ambiente é bom e estamos a preparar-nos da melhor maneira para estarmos aptos para competir".