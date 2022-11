Bruno Fernandes e o triunfo sobre a Nigéria: «Um passo importante para o que vem aí agora»

Bruno Fernandes foi uma das principais figuras na goleada (4-0) de Portugal sobre a Nigéria no último teste de preparação para o Mundial'2022, que arranca já no próximo dia 20. O médio português do Manchester United apontou dois dos quatro golos da equipa das quinas no duelo em Alvalade, aplaudiu a exibição do coletivo e recusou-se a comentar algo sobre a polémica CR7/Manchester United.





"Foi um jogo muito completo, fomos muito capazes de ter bola, gerir o jogo e aproveitar as oportunidades. Defendemos muito bem e o Rui também esteve muito bem. Um passo importante para o que vem aí agora. Aquilo que nos passava pela cabeça era trabalhar aquilo que são as nossas ideias de jogo. Todos os que estiveram em campo demonstraram a qualidade que têm", começou a dizer o centro-campista da Seleção Nacional, terminando: "Ronaldo e Manchester United? Eu só falo da Seleção. Aqui é Seleção e Mundial. O Man. United vem depois e, se deus quiser, será só depois de dia 18."