Bruno Fernandes: «Há sempre controvérsia entre os nomes que ficam de fora da Seleção e isso é bom»

Bruno Fernandes concedeu uma entrevista à 'Eleven' onde abordou a evolução da qualidade dos jogadores portugueses, falou sobre o amigo Matheus Nunes e ainda anteviu o jogo desta segunda-feira diante do Wolverhampton às 20 horas, em Old Trafford."O jogador português é muito valorizado por tudo aquilo que nós, portugueses, temos vindo a fazer ao longo do percurso. E convém que assim seja, porque há muita qualidade no nosso país. Vou à Seleção e encontro lá jogadores que vejo durante o ano em Inglaterra. Porque temos tantos jogadores na Seleção que jogam na Premier League que é impressionante a nossa quantidade e a qualidade. Há sempre controvérsia entre nomes que ficam de fora das convocatórias da Seleção, e isso é bom porque a qualidade é enorme e esperemos que assim continue", começou por afirmar o internacional português por 57 vezes.O médio de 28 anos vai reencontrar alguns amigos no duelo desta noite perante o Wolverhampton: "Fui falando muitas vezes com o Matheus Nunes durante a pré-época, porque ele estava no Algarve. Ia-me mandando vídeos, fotos do tempo... íamos falando, íamos brincando, mas já há algum tempo que não falo com ele. De certeza que me vai mandar alguma mensagem, alguma coisa, mas é sempre bom rever bons amigos que lá tenho, apesar de, na segunda-feira (hoje), não seja assim tão bom vê-los".O jogador do Manchester United falou ainda num encontro "imprevisível" perante os lobos: "O Wolves é sempre uma equipa difícil de jogar. Tem grande qualidade, jogadores – individualmente – muito bons. Obviamente, sabemos que agora não estão num período tão bom, porque, obviamente, fizeram a pré-época toda com um treinador, e agora... a cinco dias do primeiro jogo ficaram sem ele, mas a qualidade dos jogadores está lá. Talvez torna o jogo deles ainda mais imprevisível do que aquilo que nós podemos esperar. Estamos preparados para o jogo. Sabemos que é sempre difícil, mas aqui, na Premier League, jogos fáceis não existem".