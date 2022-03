Bruno Fernandes: «Mais do que nunca, precisamos de estar todos unidos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De regresso a casa.

Agora mais do que nunca, precisamos de estar todos unidos. De tudo faremos para chegar ao Mundial. Vamos!! @selecaoportugal pic.twitter.com/IJ95gTWlDS — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) March 21, 2022

Bruno Fernandes foi um de 14 elementos a integrar o primeiro treino de preparação para o embate com a Turquia, a contar para o playoff de qualificação para o Mundial, jogo esse agendado para quinta-feira. O médio do Manchester United sublinhou o objetivo que tem em mente."De regresso a casa. Agora mais do que nunca, precisamos de estar todos unidos. De tudo faremos para chegar ao Mundial. Vamos!", referiu através da conta pessoal de Twitter.