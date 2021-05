Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Campeões arrancam pela defesa do título: Seleção já trabalha na Cidade do Futebol Fernando Santos orientou o primeiro treino onde ainda se registaram cinco ausências, mas já foi possível contar com Cristiano Ronaldo





• Foto: Diogo Pinto/FPF