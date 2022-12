Carlos Carvalhal descarta assumir Seleção: «Quando estou feliz, não mudo nunca, venha quem vier»

O nome de Carlos Carvalhal foi um dos que foi apontado como estando na agenda da Federação Portuguesa de Portugal para assumir o lugar deixado vago por Fernando Santos, mas o técnico do Celta de Vigo deixou esta quarta-feira claro que não está nos seus planos abandonar os galegos para liderar a Seleção Nacional."Para mim é um orgulho estar na lista de potenciais candidatos a selecionador. Estou a 100% no Celta e vou ficar aqui no clube por ano e meio. Estou muito entusiasmado e tranquilo. Acredito muito no projeto, nas ideias do presidente e do Luís Campos. Quem me conhece sabe que, quando estou feliz, não mudo nunca, venha quem vier. Aconteceu isso no Sheffield Wednesday, quando tive a oportunidade para a Premier League no primeiro ano e fiquei lá três temporadas. Para mim o mais importante, como pessoa e treinador, é ser feliz", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gernika, da Taça do Rei.