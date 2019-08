Carriço feliz pela chamada

O regresso à Seleção deixou Daniel Carriço radiante. "Sinto-me muito feliz e orgulhoso por ter sido convocado. É sempre um orgulho representar Portugal", disse o jogador, de 31 anos, em declarações ao Canal 11. Quem também partilhou da alegria do central do Sevilha foi o amigo Beto. Os dois jogadores jogaram juntos no Sevilha entre 2012 e 2016, ano em que o guardião deixou Espanha para ingressar nos turcos do Göztepe. "Felicidade dupla! Tenho mais uma oportunidade de defender as cores do país que amo e volto a encontrar um dos irmãos que o futebol me deu. Daniel, sei que lutaste para regressar! És dos meus!", escreveu o guarda-redes nas redes sociais, ele que é o jogador mais velho (37 anos) entre os convocados de Fernando Santos.





Ao serviço do emblema da Andaluzia, Beto e Carriço conquistaram a Liga Europa por três vezes.