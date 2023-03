Celton Biai integrado nos trabalhos dos sub-21

Celton Biai está de regresso aos sub-21. Depois de ter sido chamado por Roberto Martínez, primeiro para completar as sessões de treino e depois para suprir a ausência do lesionado Diogo Costa, o guarda-redes volta a ser opção de Rui Jorge nos sub-21 e, segundo informa a Federação Portuguesa de Futebol, pode ir a jogo frente à Noruega, amanhã, a partir das 21 horas."Celton Biai regressou na manhã desta segunda-feira aos trabalhos da Seleção Nacional Sub-21, depois de ter sido opção para o Selecionador Nacional Roberto Martínez, nos encontros da Seleção AA diante do Liechtenstein e do Luxemburgo. O guardião junta-se assim, de novo, à Equipa das Quinas e é opção para Rui Jorge, para o encontro diante da Noruega, esta terça-feira", pode ler-se no comunicado emitido pela FPF.Recorde-se que a comitiva lusa treina esta tarde, a partir das 17 horas no Estádio do Varzim SC e que antes haverá espaço para uma conferência de imprensa com o selecionador Rui Jorge.