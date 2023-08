Cidade do Futebol recebe adeptos da Seleção Nacional no sábado

A Cidade do Futebol vai no sábado, dia 19, receber milhares de adeptos da Seleção Nacional, que poderão realizar diversas atividades e conhecer as instalações onde trabalham os jogadores da equipa das quinas.Esta iniciativa faz parte do dia Portugal +, uma plataforma onde os adeptos que se registam beneficiam de várias regalias. Uma dessas é precisamente a participação neste evento. Pode inscrever-se aqui